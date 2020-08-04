На Донеччині за жорстоке вбивство людини заарештовано двох чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У місті Дружківка двох чоловіків, підозрюваних в умисному вбивстві людини, взято під варту. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області, передає УНН.
"За клопотанням Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом мешканцям м. Дружківки, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні умисного вбивства (п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України)", – йдеться в повідомленні.
За даними прокуратури, 27 липня двоє чоловіків вживали за місцем свого мешкання спиртне разом із знайомою жінкою. Коли до компанії приєднався четвертий учасник, між ним та господарями виникла сварка.
"Гостю пригадали давню образу присутньої жінки, а саме те, що він кілька років тому нібито її зґвалтував. Після жорстокого побиття кривдника руками і ногами чоловіки пішли відпочивати, а вранці знайшли його без ознак життя. З метою уникнення кримінальної відповідальності за скоєний злочин вони дочекались темряви, завернули труп у ковдру, винесли з квартири та кинули до ями поблизу гаражів", – повідомили в прокуратурі.
Зазначається, що досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо повідомлення жінці про підозру за ч. 1 ст. 396 (приховування злочину) КК України.
Як повідомляв УНН, у Дружківці двоє чоловіків забили свого знайомого до смерті, а його тіло сховали в бетонній ямі.