На Донеччині в бетонній ямі знайшли тіло вбитого чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. У Дружківці двоє чоловіків забили свого знайомого ногами, а його тіло сховали в бетонній ямі. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Донецькій області, передає УНН.
"Повідомлення про злочин надійшло до Дружківського відділення поліції в середу, 29 липня о 6:30. Тіло чоловіка виявив у ямі поблизу гаражів випадковий перехожий", – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили місце скоєння злочину і двох підозрюваних. Квартиру, де сталося вбивство, допоміг знайти службовий собака.
"З’ясувалося, що вбивство сталося декілька днів тому, 27 липня, у багатоквартирному будинку. У ході вживання спиртних напоїв між трьома чоловіками виник конфлікт. Згадавши старі образи, господар квартири та його товариш накинулись на гостя і завдали йому чисельні удари ногами. Нападники пішли спати, а на ранок виявили, що 56-річний чоловік помер", – повідомили в поліції.
Зазначається, що спільники загорнули тіло загиблого у ковдру та ввечері винесли до бетонної ями біля будинку. Чоловіків затримали. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.
Як повідомляв УНН, на Донеччині неповнолітнього підозрюють у жорстокому вбивстві таксиста.