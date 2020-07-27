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Неповнолітнього підозрюють у жорстокому вбивстві таксиста

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КИЇВ. 27 липня. УНН. На Донеччині суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб 16-річному мешканцю смт Ольгинка, який підозрюється в жорстокому вбивстві таксиста в селі Урзуф. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури у Донецькій області, передає УНН.

"У ніч на 22 липня 2020 року юнак, перебуваючи у с. Урзуф Мангушського району, винайняв для поїздки додому автомобіль марки "ВАЗ-2114" та при під"їзді до місця призначення відмовився платити за проїзд визначену таксистом суму. На цьому ґрунті між ним та водієм – 53-річним мешканцем с. Урзуф – виникла сварка, у ході якої пасажир кілька разів вдарив таксиста руками по голові та тулубу, від чого останній втратив свідомість, а потім відтягнув його до найближчої водойми", – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, коли таксист прийшов до тями, юнак завдав йому 38 ножових ударів в область тулуба та кинув помирати серед очерету. Викрадену з місця злочину автівку неповнолітній залишив у дворі знайомого односельця, додали в прокуратурі.

"За клопотанням Волноваської місцевої прокуратури суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб 16-річному мешканцю с. Ольгинка Волноваського району Донецької області, який обґрунтовано підозрюється в умисному вбивстві чоловіка (ч. 1 ст. 115 КК України)", - проінформували у прокуратурі.

Як повідомляв УНН, у столиці пасажир таксі стріляв у водія, в результаті чого той отримав травму і потрапив до лікарні.

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