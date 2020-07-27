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Несовершеннолетнего подозревают в жестоком убийстве таксиста

Несовершеннолетнего подозревают в жестоком убийстве таксиста

Киев  •  УНН

 • 18239 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. В Донецкой области суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток 16-летнему жителю пгт Ольгинка, который подозревается в жестоком убийстве таксиста в селе Урзуф. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Донецкой области, передает УНН.

"В ночь на 22 июля 2020 юноша, находясь в с. Урзуф Мангушского района, нанял для поездки домой автомобиль марки "ВАЗ-2114" и при подъезде к месту назначения отказался платить за проезд определенную таксистом сумму. На этой почве между ним и водителем - 53-летним жителем с. Урзуф возникла ссора, в ходе которой пассажир несколько раз ударил таксиста руками по голове и туловищу, от чего последний потерял сознание, а затем оттащил его к ближайшему водоему", - говорится в сообщении.

По данным следствия, когда таксист пришел в себя, юноша нанес ему 38 ножевых ударов в область туловища и бросил умирать среди тростника. Похищенный с места преступления автомобиль несовершеннолетний оставил во дворе знакомого односельчанина, добавили в прокуратуре.

"По ходатайству Волновахской местной прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток 16-летнему жителю с. Ольгинка Волновахского района Донецкой области, который обоснованно подозревается в умышленном убийстве мужчины (ч. 1 ст. 115 УК Украины)", - проинформировали в прокуратуре.

Как сообщал УНН, в столице пассажир такси стрелял в водителя, в результате чего тот получил травму и попал в больницу.

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