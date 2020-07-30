В Донецкой области в бетонной яме нашли тело убитого мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В Дружковке двое мужчин забили своего знакомого ногами, а его тело спрятали в бетонной яме. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области, передает УНН.
"Сообщение о преступлении поступило в Дружковское отделение полиции в среду, 29 июля, в 6:30. Тело мужчины обнаружил в яме вблизи гаражей случайный прохожий", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили место совершения преступления и двух подозреваемых. Квартиру, где произошло убийство, помог найти служебный пес.
"Выяснилось, что убийство произошло несколько дней назад, 27 июля, в многоквартирном доме. В ходе употребления спиртных напитков между тремя мужчинами возник конфликт. Вспомнив старые обиды, хозяин квартиры и его товарищ набросились на гостя и нанесли ему многочисленные удары ногами. Нападавшие пошли спать, а на утро обнаружили, что 56-летний мужчина скончался", - сообщили в полиции.
Отмечается, что сообщники завернули тело погибшего в одеяло и вечером вынесли в бетонную яму возле дома. Мужчин задержали. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
Как сообщал УНН, в Донецкой области несовершеннолетнего подозревают в жестоком убийстве таксиста.