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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100662 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 114804 просмотра

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4 марта, 10:59 • 103564 просмотра

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В Донецкой области за жестокое убийство человека арестованы двое мужчин

В Донецкой области за жестокое убийство человека арестованы двое мужчин

Киев  •  УНН

 • 13203 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. В городе Дружковка двух мужчин, подозреваемых в умышленном убийстве человека, взяли под стражу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.

"По ходатайству Дружковского отдела Краматорского местной прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей двум жителям г. Дружковки, которые обоснованно подозреваются в совершении умышленного убийства (п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, 27 июля двое мужчин употребляли по месту своего проживания спиртное вместе со знакомой женщиной. Когда к компании присоединился четвертый участник, между ним и хозяевами произошла ссора.

"Гостю вспомнили давнюю обиду присутствующей женщины, а именно то, что он несколько лет назад якобы ее изнасиловал. После жестокого избиения обидчика руками и ногами мужчины пошли отдыхать, а утром нашли его без признаков жизни. Во избежание уголовной ответственности за совершенное преступление они дождались темноты, завернули труп в одеяло, вынесли из квартиры и бросили в яму вблизи гаражей", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о сообщении женщине о подозрении по ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления) УК Украины.

Как сообщал УНН, в Дружковке двое мужчин забили своего знакомого до смерти, а его тело спрятали в бетонной яме.

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