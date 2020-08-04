В Донецкой области за жестокое убийство человека арестованы двое мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В городе Дружковка двух мужчин, подозреваемых в умышленном убийстве человека, взяли под стражу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.
"По ходатайству Дружковского отдела Краматорского местной прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей двум жителям г. Дружковки, которые обоснованно подозреваются в совершении умышленного убийства (п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, 27 июля двое мужчин употребляли по месту своего проживания спиртное вместе со знакомой женщиной. Когда к компании присоединился четвертый участник, между ним и хозяевами произошла ссора.
"Гостю вспомнили давнюю обиду присутствующей женщины, а именно то, что он несколько лет назад якобы ее изнасиловал. После жестокого избиения обидчика руками и ногами мужчины пошли отдыхать, а утром нашли его без признаков жизни. Во избежание уголовной ответственности за совершенное преступление они дождались темноты, завернули труп в одеяло, вынесли из квартиры и бросили в яму вблизи гаражей", - сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о сообщении женщине о подозрении по ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления) УК Украины.
Как сообщал УНН, в Дружковке двое мужчин забили своего знакомого до смерти, а его тело спрятали в бетонной яме.