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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 17329 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 34048 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 44984 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 50632 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 46079 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 91775 просмотра

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11 марта, 06:59 • 99471 просмотра

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В Донецкой области произошло смертельное ДТП

В Донецкой области произошло смертельное ДТП

Киев  •  УНН

 • 13772 просмотра

МРИУПОЛЬ-КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Донецкой области полиция разыскивает водителя, который совершил смертельный наезд на человека и скрылся с места событий. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области, передает УНН.

Тело мужчины 1984 г.р. было найдено на обочине дороги в поселке Боевое. Эксперты установили, что обнаруженные травмы характерны для аварии. Автомобиль с места происшествия скрылся.

“Сообщение о происшествии поступило полицейским вчера ночью от жителя поселка Боевое, который увидел человека без признаков жизни. По предварительным выводам экспертов, смерть наступила от сильного удара головой, однако травмы характерны для ДТП”, — говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают марку автомобиля и личность водителя, который мог совершить наезд на пешехода. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 11 ноября в Одесской области микроавтобус столкнулся с повозкой. В результате аварии погибли три человека.

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