В Донецкой области произошло смертельное ДТП

Тело мужчины 1984 г.р. было найдено на обочине дороги в поселке Боевое. Эксперты установили, что обнаруженные травмы характерны для аварии. Автомобиль с места происшествия скрылся.

“Сообщение о происшествии поступило полицейским вчера ночью от жителя поселка Боевое, который увидел человека без признаков жизни. По предварительным выводам экспертов, смерть наступила от сильного удара головой, однако травмы характерны для ДТП”, — говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают марку автомобиля и личность водителя, который мог совершить наезд на пешехода. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 11 ноября в Одесской области микроавтобус столкнулся с повозкой. В результате аварии погибли три человека.