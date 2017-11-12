В Донецкой области произошло смертельное ДТП
Киев • УНН
МРИУПОЛЬ-КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Донецкой области полиция разыскивает водителя, который совершил смертельный наезд на человека и скрылся с места событий. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области, передает УНН.
Тело мужчины 1984 г.р. было найдено на обочине дороги в поселке Боевое. Эксперты установили, что обнаруженные травмы характерны для аварии. Автомобиль с места происшествия скрылся.
“Сообщение о происшествии поступило полицейским вчера ночью от жителя поселка Боевое, который увидел человека без признаков жизни. По предварительным выводам экспертов, смерть наступила от сильного удара головой, однако травмы характерны для ДТП”, — говорится в сообщении.
Сейчас полицейские устанавливают марку автомобиля и личность водителя, который мог совершить наезд на пешехода. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, 11 ноября в Одесской области микроавтобус столкнулся с повозкой. В результате аварии погибли три человека.