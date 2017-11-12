На Донеччині сталася смертельна ДТП

Тіло чоловіка 1984 р.н. було знайдено на узбіччі дороги у селищі Бойове. Експерти встановили, що виявлені травми характерні для аварії. Автомобіль з місця пригоди зник.

“Повідомлення про подію надійшло до поліцейських вчора вночі від мешканця селища Бойове, який побачив чоловіка без ознак життя. За попередніми висновками експертів, смерть настала від сильного удару головою, однак травми характерні для ДТП”, — йдеться у повідомленні.

Наразі поліцейські встановлюють марку автомобіля та особу водія, що міг скоїти наїзд на пішохода. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, 11 листопада в Одеській області мікроавтобус зіткнувся із гужевою підводою. Внаслідок аварії загинуло троє осіб.