В Донецкой области россияне выпустили ракеты по своим позициям – ВСУ

Цитата

“На Донецком направлении за эти сутки была применена 12 раз авиация. Правда, один раз они применили Су-25 – и выпустили по своим позициям ракеты”, – сказал Череватый.

Детали

По словам спикера, российская армия несет большие потери в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара. Он отметил, что эти направления являются эпицентром войны, там продолжаются самые жестокие и кровавые бои. Оккупанты применяют все виды оружия, которые имеют – артиллерию, РСЗО и авиацию.

Напомним

Утром 8 ноября Генштаб сообщил, что украинские военные отбили российских оккупантов возле 10 населенных пунктов.