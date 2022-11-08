В Донецкой области россияне выпустили ракеты по своим позициям – ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. На Донецком направлении российские войска выпустили ракеты из самолета Су-25 по своим же позициям. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает УНН.
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“На Донецком направлении за эти сутки была применена 12 раз авиация. Правда, один раз они применили Су-25 – и выпустили по своим позициям ракеты”, – сказал Череватый.
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По словам спикера, российская армия несет большие потери в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара. Он отметил, что эти направления являются эпицентром войны, там продолжаются самые жестокие и кровавые бои. Оккупанты применяют все виды оружия, которые имеют – артиллерию, РСЗО и авиацию.
Напомним
Утром 8 ноября Генштаб сообщил, что украинские военные отбили российских оккупантов возле 10 населенных пунктов.