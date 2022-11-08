На Донеччині росіяни випустили ракети по своїх позиціях – ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. На Донецькому напрямку російські війська випустили ракети з літака Су-25 по своїх же позиціях. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає УНН.
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“На Донецькому напрямку за цю добу було застосовано 12 разів авіацію. Щоправда, одного разу вони застосували Су-25 – випустили по своїм позиціями ракети”, – сказав Череватий.
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За словами речника, російська армія зазнає великих втрат у районі Бахмута, Авдіївки та Вугледара. Він зазначив, що ці напрямки є епіцентром війни, там тривають найжорстокіші та найкривавіші бої. Окупанти застосовують усі види зброї, які мають – артилерію, РСЗВ й авіацію.
Нагадаємо
Вранці 8 листопада Генштаб повідомив, що українські військові відбили російських окупантів біля 10 населених пунктів.