Генштаб: військовослужбовці на сході відбили наступи окупантів у районі 10 населених пунктів

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Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне і Майорськ Донецької області та Білогорівка на Луганщині.

Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Нагадаємо

Оперативне командування “Південь” повідомило, що російська окупаційна армія на півдні України обстріляла українські позиції з бойового літака та ракетами.