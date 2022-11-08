Генштаб: военнослужащие на востоке отразили наступления оккупантов в районе 10 населенных пунктов

Детали

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Бахмут, Иванград, Опросное, Клищиевка, Маринка, Павловка, Водяное и Майорск Донецкой области и Белогоровка в Луганской области.

Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку.

Напомним

Оперативное командование “Юг” сообщило, что российская оккупационная армия на юге Украины обстреляла украинские позиции по боевому самолету и ракетам.