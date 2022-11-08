Окупанти на півдні обстріляли українські позиції з бойового літака та ракетами

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“На Миколаївщині, вишукуючи системи протиповітряної оборони, ворог наніс ураження ракетою класу «повітря – земля» Х-31 з літака Су-35 по території Баштанського району. Без людських втрат”, — йдеться у повідомленні.

В командуванні додали, що з метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії зафіксовано політ близько пів сотні БпЛА.

Нагадаємо

За добу Збройні сили України знищили 530 російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення – приблизно 76 460.