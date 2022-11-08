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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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10:07 • 3774 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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09:22 • 19065 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Окупанти на півдні обстріляли українські позиції з бойового літака та ракетами

Окупанти на півдні обстріляли українські позиції з бойового літака та ракетами

Київ • УНН

 • 423971 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Оперативне командування “Південь” повідомило, що російська окупаційна армія на півдні України обстріляла українські позиції з бойового літака та ракетами, передає УНН.

Цитата

“На Миколаївщині, вишукуючи системи протиповітряної оборони, ворог наніс ураження ракетою класу «повітря – земля» Х-31 з літака Су-35 по території Баштанського району. Без людських втрат”, — йдеться у повідомленні.

В командуванні додали, що з метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії зафіксовано політ близько пів сотні БпЛА.

Нагадаємо

За добу Збройні сили України знищили 530 російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення – приблизно 76 460.

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