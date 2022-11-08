Оккупанты на юге обстреляли украинские позиции по боевому самолету и ракетам
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Оперативное командование “Юг” сообщило, что российская оккупационная армия на юге Украины обстреляла украинские позиции по боевому самолету и ракетам, передает УНН.
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“В Николаевской области, выискивая системы противовоздушной обороны, враг нанес поражение ракетой класса «воздуха – земля» Х-31 с самолета Су-35 по территории Баштанского района. Без человеческих потерь”, — говорится в сообщении.
В командовании добавили, что с целью уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии зафиксирован полет около полусотни БПЛА.
Напомним
За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 530 российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения – примерно 76 460.