В Донецкой области во время конфликта мужчина ударил ножом в грудь оппонента

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 67387 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 79670 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 92903 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 90575 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105035 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 89217 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103148 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105990 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131026 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130339 просмотра

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В Донецкой области во время конфликта мужчина ударил ножом в грудь оппонента

В Донецкой области во время конфликта мужчина ударил ножом в грудь оппонента

Киев  •  УНН

 • 11700 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Донецкой области 30-летний мужчина во время конфликта ударил ножом в грудь 19-летнего парня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

"За прошедшие сутки в дежурную часть полиции поступило сообщение из больницы о госпитализации 19-летнего парня с проникающим ножевым ранением грудной клетки", - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что это ранение пострадавший получил во время конфликта, участниками которого стал он вместе с товарищами, в возрасте 15-19 лет, и 30-летний мужчина.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Фигуранта ожидает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, в Черниговской области суд отправил на принудительное лечение 34-летнего мужчину, который нанес семь ножевых ранений работнице ЗАГСа.

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