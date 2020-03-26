В Донецкой области во время конфликта мужчина ударил ножом в грудь оппонента
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Донецкой области 30-летний мужчина во время конфликта ударил ножом в грудь 19-летнего парня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
"За прошедшие сутки в дежурную часть полиции поступило сообщение из больницы о госпитализации 19-летнего парня с проникающим ножевым ранением грудной клетки", - говорится в сообщении.
Полицейские выяснили, что это ранение пострадавший получил во время конфликта, участниками которого стал он вместе с товарищами, в возрасте 15-19 лет, и 30-летний мужчина.
Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Фигуранта ожидает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Напомним, в Черниговской области суд отправил на принудительное лечение 34-летнего мужчину, который нанес семь ножевых ранений работнице ЗАГСа.