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Напад з ножем на працівницю РАЦСу на Чернігівщині: чоловіка відправили на примусове лікування

Напад з ножем на працівницю РАЦСу на Чернігівщині: чоловіка відправили на примусове лікування

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. На Чернігівщині суд відправив на примусове лікування 34-річного чоловіка, який завдав сім ножових поранень працівниці РАЦСу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Чернігівської області.

"Козелецький районний суд області задовольнив клопотання прокурора про застосування примусових заходів медичного характеру до підозрюваного у вчиненні закінченого замаху на вбивство (ч. 2. ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що ще під час досудового розслідування встановлено, що особа за своїм психічним станом не могла на момент вчинення діяння та не може на даний час усвідомлювати свої дії та керувати ними.

У судовому засіданні адвокат чоловіка просив перекваліфікувати дії його підзахисного. Замість закінченого замаху на вбивство інкримінувати заподіяння підозрюваним умисного тяжкого тілесного ушкодження. Також просив застосувати примусові заходи медичного характеру у виді госпіталізації до психіатричного закладу із загальним наглядом.

Суд, врахувавши позицію прокурора, застосував до підозрюваного примусові заходи медичного характеру у виді госпіталізації до психіатричного закладу із суворим наглядом.

Окрім того суд констатував, що дії фігуранта правильно кваліфіковані органом досудового розслідування, як умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, яке не було закінчено з причин, що не залежали від його волі.

Ухвала суду законної сили не набрала.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року в смт Козелець 34-річний чоловік несподівано накинувся на співробітницю РАЦСу та наніс жінці сім ножових поранень. Відразу після інциденту потерпілу доставили до реанімації, де їй вчасно надано першу медичну допомогу. Наразі її життю нічого не загрожує.

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