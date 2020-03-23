Нападение с ножом на сотрудницу ЗАГСа в Черниговской области: мужчину отправили на принудительное лечение
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Черниговской области суд отправил на принудительное лечение 34-летнего мужчину, который нанес семь ножевых ранений работнице ЗАГСа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черниговской области.
"Козелецкий районный суд области удовлетворил ходатайство прокурора о применении принудительных мер медицинского характера к подозреваемому в совершении оконченного покушения на убийство (ч. 2. ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что еще во время досудебного расследования установлено, что лицо по своему психическому состоянию не могло на момент совершения деяния и не может в настоящее время осознавать свои действия и руководить ими.
В судебном заседании адвокат мужчины просил переквалифицировать действия его подзащитного. Вместо законченного покушения на убийство инкриминировать причинение подозреваемым умышленного тяжкого телесного повреждения. Также просил применить принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение с общим наблюдением.
Суд, учитывая позицию прокурора, применил к подозреваемому принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением.
Кроме того, суд констатировал, что действия фигуранта правильно квалифицированы органом предварительного расследования, как умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, которое не было закончено по причинам, не зависящим от его воли.
Решение суда в законную силу не вступило.
Напомним, в ноябре 2019 году в пгт Козелец 34-летний мужчина неожиданно набросился на сотрудницу ЗАГСа и нанес женщине семь ножевых ранений. Сразу после инцидента пострадавшую доставили в реанимацию, где ей вовремя оказана первая медицинская помощь. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.