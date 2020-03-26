На Донеччині під час конфлікту чоловік вдарив ножем у груди опонента
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. На Донеччині 30-річний чоловік під час конфлікту вдарив ножем у груди 19-річного хлопця. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.
"Минулої доби до чергової частини поліції надійшло повідомлення з лікарні про госпіталізацію 19-річного хлопця з проникаючим ножовим пораненням грудної клітини", - сказано у повідомленні.
Поліцейські з’ясували, що це поранення постраждалий отримав під час конфлікту, учасниками якого став він разом з товаришами, віком 15-19 років, та 30-річний чоловік.
Правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. На фігуранта очікує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
Нагадаємо, на Чернігівщині суд відправив на примусове лікування 34-річного чоловіка, який завдав сім ножових поранень працівниці РАЦСу.