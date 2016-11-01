В Донецкой области двух прокуроров заочно будут судить за участие в террористической организации

Установлено, что в октябре 2014 года, когда город Донецк оккупировали боевики, 42-летний мужчина и 39-летняя женщина, которые до этого работали в органах прокуратуры Украины (а именно в Донецкой и Днепропетровской областях), стали работать на террористов "ДНР", вступив в состав так называемой "Генеральной прокуратуры ДНР".

Двое бывших сотрудников органов прокуратуры Украины обвиняются по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации), им грозит до 15 лет лишения свободы.

Так как обвиняемые продолжают находиться на захваченной террористами территории и работать на боевиков, прокуратура Донецкой области вышла с ходатайством в суд о проведении в отношении них специального досудебного расследования.

Сейчас производство направлено в суд для заочного осуждения.