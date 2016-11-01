На Донеччині двох прокурорів заочно судитимуть за участь у терористичній організації
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Двох колишніх працівників органів прокуратури України, які зрадили своїй країні та перейшли на бік терористів, судитимуть заочно за участь у терористичній організації. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Встановлено, що у жовтні 2014 року, коли місто Донецьк окупували бойовики, 42-річний чоловік та 39-річна жінка, які до цього працювали в органах прокуратури України (а саме у Донецькій та Дніпропетровській областях), стали працювати на терористів “ДНР”, вступивши до складу так званої “Генеральної прокуратури ДНР”.
Двоє колишніх працівників органів прокуратури України обвинувачуються за ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній організації), їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
Через те, що обвинувачувані продовжують перебувати на захопленій терористами території та працювати на бойовиків, прокуратура Донецької області вийшла з клопотанням до суду про проведення стосовно них спеціального досудового розслідування.
Наразі провадження скеровано до суду для заочного засудження.