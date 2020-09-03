В Донецкой области двух директоров предприятия подозревают в присвоении более 9 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Донецкой области сообщили о подозрении двум директорам предприятия, которые подозреваются в присвоении более 9,4 млн грн при ремонте дорог. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
"...двум директорам общества с ограниченной ответственностью сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа), ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) и ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах) УК Украины", - сказано в сообщении.
Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что в течение 2016-2017 годов структурное подразделение Укравтодора Служба автомобильных дорог в Донецкой области провела государственные закупки по проведению капитального ремонта автодорог и тротуаров на 7 объектах в городах Краматорск, Лиман и в Лиманском районе. Победителем торгов признано общество с ограниченной ответственностью, расположенное в городе Киеве.
Двое директоров указано предприятия, работавшие в разный период времени, использовали поддельные документы, на основании которых были приняты работы и на счет подрядчика перечислено государственные средства.
"По результатам экспертизы проб отремонтированного подрядчиком асфальтобетонного покрытия выяснено, что его фактическая толщина и физико-механические показатели не соответствуют требованиям проектно-сметной документации, а общая стоимость некачественно выполненных строительных работ составляет более 9,4 млн грн", - добавляется в сообщении.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Напомним, Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду. Объем присвоенных средств составляет более 250 млн долларов.