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В Донецкой области двух директоров предприятия подозревают в присвоении более 9 млн гривен

Киев • УНН

 • 7842 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Донецкой области сообщили о подозрении двум директорам предприятия, которые подозреваются в присвоении более 9,4 млн грн при ремонте дорог. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

В Донецкой области двух директоров предприятия подозревают в присвоении более 9 млн гривен

"...двум директорам общества с ограниченной ответственностью сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа), ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) и ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах) УК Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что в течение 2016-2017 годов структурное подразделение Укравтодора Служба автомобильных дорог в Донецкой области провела государственные закупки по проведению капитального ремонта автодорог и тротуаров на 7 объектах в городах Краматорск, Лиман и в Лиманском районе. Победителем торгов признано общество с ограниченной ответственностью, расположенное в городе Киеве.

Двое директоров указано предприятия, работавшие в разный период времени, использовали поддельные документы, на основании которых были приняты работы и на счет подрядчика перечислено государственные средства.

"По результатам экспертизы проб отремонтированного подрядчиком асфальтобетонного покрытия выяснено, что его фактическая толщина и физико-механические показатели не соответствуют требованиям проектно-сметной документации, а общая стоимость некачественно выполненных строительных работ составляет более 9,4 млн грн", - добавляется в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду. Объем присвоенных средств составляет более 250 млн долларов.

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