СБУ блокувала фінансову піраміду, в яку тисячі людей вклали понад 250 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованого злочинного угрупування, учасники якого створили фінансову піраміду. Обсяг привласнених коштів становить понад 250 млн доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що вкладниками "піраміди" стали понад 600 тисяч громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж 250 мільйонів доларів. Співробітники СБ України задокументували, що до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб", - сказано у повідомленні.
За даними спецслужби, за період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.
"27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи", - повідомили у СБУ.
За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України, додали у спецслужбі.
Нагадаємо, СБУ викрила посадовців структурних підрозділів АТ "Укрзалізниця" та колишніх керівників ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" на розкраданні понад 58 млн грн.