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Посадовців Укрзалізниці та тепловозоремонтного заводу викрили на розкраданні близько 60 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Служба безпеки України викрила посадовців структурних підрозділів АТ “Укрзалізниця” та колишніх керівників ПрАТ “Дніпропетровський тепловозоремонтний завод” на розкраданні понад 58 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.

Посадовців Укрзалізниці та тепловозоремонтного заводу викрили на розкраданні близько 60 млн грн

“Служба безпеки України викрила посадовців структурних підрозділів АТ “Укрзалізниця” та колишніх керівників ПрАТ “Дніпропетровський тепловозоремонтний завод” на розкраданні десятків мільйонів гривень. Оперативники спецслужби встановили, що чиновники організували корупційний механізм постачання та встановлення на тепловози державного підприємства неякісних вживаних запасних частин”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до оборудки вони залучили низку комерційних структур, які постачали продукцію під виглядом нової.

“Різницю організатори виводили на рахунки фіктивних підприємств та переводили у готівку. Своїми діями вони завдали збитки Укрзалізниці на понад 58 мільйонів. За висновками профільних експертів, експлуатація цих запчастин могла призвести до виникнення надзвичайних подій, зокрема травмування пасажирів та працівників залізниці”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що за результатами процесуальних дій протягом серпня поточного року повідомили про підозру 12 посадовцям керівної ланки структурних підрозділів АТ “Укрзалізниця” та 3 колишнім керівникам ПрАТ “Дніпропетровський тепловозоремонтний завод” у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Вказано, що операція проводилась Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

“За матеріалами оперативних підрозділів спецслужби спільно із відповідними слідчими органами здійснюється розслідування ще низки кримінальних правопорушень щодо фактів постачання на підприємства АТ “Укрзалізниця” продукції неналежної якості та невідомого походження. Також протягом 2020 року, за результатами оперативного супроводу кримінальних проваджень, регіональними підрозділами СБУ оголошено 29 підозр службовим особам АТ “Укрзалізниця” та афілійованих підприємств за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 111, 191, 366, 367 КК України”, - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, СБУ попередила збитки від публічних торгів в Укрзалізниці на 2,8 млн гривень.

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