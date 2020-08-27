Должностных лиц Укрзализныци и тепловозоремонтного завода уличили в хищении около 60 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц структурных подразделений АО "Укрзализныця" и бывших руководителей ЧАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" в хищении более 58 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц структурных подразделений АО "Укрзализныця" и бывших руководителей ЧАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" в хищении десятков миллионов гривен. Оперативники спецслужбы установили, что чиновники организовали коррупционный механизм поставки и установки на тепловозы государственного предприятия некачественных применяемых запасных частей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к сделке они привлекли ряд коммерческих структур, которые поставляли продукцию под видом новой.
"Разницу организаторы выводили на счета фиктивных предприятий и переводили в наличные. Своими действиями они нанесли убытки Укрзализныце на более чем 58 млн. По заключению профильных экспертов, эксплуатация этих запчастей могла привести к возникновению чрезвычайных событий, в частности травмирования пассажиров и работников железной дороги", - указано в сообщении.
Сообщается, что по результатам процессуальных действий в течение августа текущего года сообщили о подозрении 12 должностным лицам руководящего звена структурных подразделений АО "Укрзализныця" и 3 бывшим руководителям ЧАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.
Указано, что операция проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
"По материалам оперативных подразделений спецслужбы совместно с соответствующими следственными органами осуществляется расследование еще ряда уголовных преступлений по фактам поставки на предприятия АО "Укрзализныця" продукции ненадлежащего качества и неизвестного происхождения. Также в течение 2020 года, по результатам оперативного сопровождения уголовных производств, региональными подразделениями СБУ объявлено 29 подозрений должностным лицам АО "Укрзализныця" и аффилированных предприятий по фактам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ст. ст. 111, 191, 366, 367 УК Украины", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, СБУ предупредила убытки от публичных торгов в Укрзализныце на 2,8 млн гривен.