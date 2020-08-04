СБУ попередила збитки від публічних торгів в Укрзалізниці на 2,8 млн гривень

"Конкурс на закупівлю обладнання до рухомого складу "Південна залізниця" оголосила у червні цього року. Загальна сума контрактів на постачання комплектуючих мала становити понад 2,8 млн грн. Водночас за результатами перевірки, ініційованої СБУ та керівництвом регіональної філії "УЗ", було виявлено грубі порушення умов тендеру. Зокрема, фірми-конкурсанти не надали документи щодо технічних умов на виготовлення продукції, сертифікати дистриб'юторів та іншу документацію", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проведення торгів скасовано. "Крім того, усунуто потенційну загрозу виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті та порушення сталого функціонування галузі", – додали в СБУ.

Нагадаємо, СБУ задокументувала мільйонні розкрадання коштів АТ "Укрзалізниця" через закупівлю неякісних запчастин, завезених контрабандою з РФ.