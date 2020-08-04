СБУ предотвратила убытки от публичных торгов в Укрзализныце на 2,8 млн гривен

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 104088 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113518 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118408 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152954 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117501 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 143192 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104617 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102883 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105290 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102358 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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СБУ предотвратила убытки от публичных торгов в Укрзализныце на 2,8 млн гривен

СБУ предотвратила убытки от публичных торгов в Укрзализныце на 2,8 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 14757 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. В Харьковской области предотвратили миллионные убытки от публичных торгов по закупке оборудования для подвижного состава "Укрзализныци". Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

"Конкурс на закупку оборудования для подвижного состава "Южная железная дорога" объявила в июне этого года. Общая сумма контрактов на поставку комплектующих должна была составить более 2,8 млн грн. В то же время по результатам проверки, инициированной СБУ и руководством регионального филиала "УЗ", были обнаружены грубые нарушения условий тендера. В частности, фирмы-конкурсанты не предоставили документы по техническим условиям на изготовление продукции, сертификаты дистрибьюторов и другую документацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проведение торгов отменено. "Кроме того, устранены потенциальная угроза возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте и нарушения устойчивого функционирования отрасли", - добавили в СБУ.

Напомним, СБУ задокументировала миллионные хищения средств АО "Укрзализныця" при закупке некачественных запчастей, ввезенных контрабандой из РФ.

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