СБУ предотвратила убытки от публичных торгов в Укрзализныце на 2,8 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Харьковской области предотвратили миллионные убытки от публичных торгов по закупке оборудования для подвижного состава "Укрзализныци". Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
"Конкурс на закупку оборудования для подвижного состава "Южная железная дорога" объявила в июне этого года. Общая сумма контрактов на поставку комплектующих должна была составить более 2,8 млн грн. В то же время по результатам проверки, инициированной СБУ и руководством регионального филиала "УЗ", были обнаружены грубые нарушения условий тендера. В частности, фирмы-конкурсанты не предоставили документы по техническим условиям на изготовление продукции, сертификаты дистрибьюторов и другую документацию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проведение торгов отменено. "Кроме того, устранены потенциальная угроза возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте и нарушения устойчивого функционирования отрасли", - добавили в СБУ.
Напомним, СБУ задокументировала миллионные хищения средств АО "Укрзализныця" при закупке некачественных запчастей, ввезенных контрабандой из РФ.