СБУ блокировала финансовую пирамиду, в которую тысячи людей вложили более 250 млн долларов

"Оперативники спецслужбы установили, что вкладчиками "пирамиды" стали более 600 тысяч граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более 250 миллионов долларов. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц", - говорится в сообщении.



По данным спецслужбы, за период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тысяч долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.



"27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом наложен арест на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица", - сообщили в СБУ.



По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, добавили в спецслужбе.



Напомним, СБУ разоблачила должностных лиц структурных подразделений АО "Укрзализныця" и бывших руководителей ЧАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" в хищении более 58 млн грн.