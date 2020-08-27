СБУ блокировала финансовую пирамиду, в которую тысячи людей вложили более 250 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду. Объем присвоенных средств составляет более 250 млн долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что вкладчиками "пирамиды" стали более 600 тысяч граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более 250 миллионов долларов. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц", - говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, за период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тысяч долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.
"27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом наложен арест на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица", - сообщили в СБУ.
По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, добавили в спецслужбе.
Напомним, СБУ разоблачила должностных лиц структурных подразделений АО "Укрзализныця" и бывших руководителей ЧАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" в хищении более 58 млн грн.