На Донеччині двох директорів підприємства підозрюють у привласненні понад 9 млн гривень

"…двом директорам товариства з обмеженою відповідальністю повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа), ч.2 ст.366 (службове підроблення, якщо вони спричинили тяжкі наслідки) та ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах) КК України", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2016-2017 років структурний підрозділ Укравтодору Служба автомобільних доріг в Донецькій області провела державні закупівлі щодо проведення капітального ремонту автодоріг та тротуарів на 7 об’єктах у містах Краматорськ, Лиман та у Лиманському районі. Переможцем торгів визнано товариство з обмеженою відповідальністю, що розташоване у місті Києві.

Двоє директорів вказано підприємства, що працювали у різний період часу, використали підроблені документи, на підставі яких були прийняті роботи та на рахунок підрядника перераховано державні кошти.

"За результатами експертизи проб відремонтованого підрядником асфальтобетонного покриття з’ясовано, що його фактична товщина та фізико-механічні показники не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації, а загальна вартість неякісно виконаних будівельних робіт складає понад 9,4 млн грн", - додається у повідомленні.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованого злочинного угрупування, учасники якого створили фінансову піраміду. Обсяг привласнених коштів становить понад 250 млн доларів.