В Донецкой области COVID-19 обнаружили еще у трех медиков, всего в области 1042 инфицированных
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Донецкой области по состоянию на вечер среды зафиксировано 29 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в области зафиксировано 1042 инфицированных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
“Коронавирусная болезнь унесла еще одну жизнь в Донецкой области. Новой жертвой стал 84-летний житель Великоновоселковского района”, — написал глава ОГА.
Он сообщил, что всего в Донецкой области выявлено уже 1042 больных COVID-19, из них 29 — за 12 августа. Кириленко добавил, что коронавирусную болезнь диагностировали у трех медработников.
Так, по его данным география распространения болезни в области следующая:
— 6 в Угледаре (мужчина 53 лет, женщины 29, 29, 34, 42 и 55 лет);
— 5 в Украинке (мужчины 20, 32, 59 и 62 лет, женщина 30 лет);
— 5 в Краматорске (мужчина 51 года, женщины 21, 53, 64 и 83 лет);
— 5 в Славянске (мужчины 58 и 72 лет, женщины 57, 73 и 82 лет);
— 4 в Бахмуте (женщины 59, 63, 67 и 68 лет);
— 2 в Мангушском районе (человек 50 лет, женщина 50 лет);
— по 1 в Лиманской ОТГ (женщина 40 лет) и Никольском районе (человек 49 лет).
“Призываю всех быть осторожными и не подвергать опасности себя и своих близких. Даже не имея симптомов болезни можно оказаться ее переносчиком и заразить людей из групп риска. Заботьтесь о своем здоровье, соблюдая карантинные ограничения и противоэпидемические рекомендации Минздрава. Пандемия распространяется. Должны общими усилиями ее остановить”, — написал Кириленко.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 84 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1970 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.