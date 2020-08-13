На Донеччині COVID-19 виявили ще у трьох медиків, всього в області 1042 інфікованих

“Коронавірусна хвороба забрала ще одне життя на Донеччині. Новою жертвою став 84-річний мешканець Великоновосілківського району”, — написав очільник ОДА.

Він повідомив, що всього на Донеччині виявлено вже 1042 хворих на COVID-19, із них 29 — за 12 серпня. Кириленко додав, що коронавірусну хворобу діагностували у трьох медпрацівників.

Так, за його даними географія поширення хвороби в області наступна:

— 6 у Вугледарі (чоловік 53 років, жінки 29, 29, 34, 42 і 55 років);

— 5 у Маріуполі (чоловіки 20, 32, 59 і 62 років, жінка 30 років);

— 5 у Краматорську (чоловік 51 року, жінки 21, 53, 64 і 83 років);

— 5 у Слов’янську (чоловіки 58 і 72 років, жінки 57, 73 і 82 років);

— 4 у Бахмуті (жінки 59, 63, 67 і 68 років);

— 2 у Мангушському районі (чоловік 50 років, жінка 50 років);

— по 1 у Лиманській ОТГ (жінка 40 років) і Нікольському районі (чоловік 49 років).

“Закликаю всіх бути обачними і не наражати на небезпеку себе і своїх близьких. Навіть не маючи симптомів хвороби можна виявитися її переносником і заразити людей із груп ризику. Дбайте про своє здоров’я, дотримуючись карантинних обмежень та протиепідемічних рекомендацій МОЗ. Пандемія поширюється. Маємо спільними зусиллями її зупинити”, — написав Кириленко.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 84 548 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 970 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.