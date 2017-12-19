На Донбассе растет количество военных преступлений, совершенных боевиками - разведка

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 75940 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 90044 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 92639 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110386 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101343 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104981 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111974 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117142 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122935 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134516 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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На Донбассе растет количество военных преступлений, совершенных боевиками - разведка

На Донбассе растет количество военных преступлений, совершенных боевиками - разведка

Киев  •  УНН

 • 9602 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. На Донбассе растет количество нарушения дисциплины и военных преступлений, совершенных боевиками. Об этом, со ссылкой на данные разведки, сообщил пресс-секретарь министра обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.

"Растет недовольство боевиков преступной деятельностью офицеров вооруженных сил России. В частности возмущение вызывает продолжение практики освобождения задним числом боевиков, погибших во время боевых действий, или которые совершили или подозреваются в совершении правонарушений. В то же время растет количество нарушений дисциплины и военных преступлений. В частности, случаев самовольного оставления боевых позиций, мародерства и грабежа гражданского населения", - сообщил А.Мотузяник.

В частности, А.Мотузяник сообщил, что ночью 17 декабря боевики совершили вооруженное нападение на квартиру местного жителя с целью его ограбления.

Напомним, минувшие сутки в АТО прошла без потерь среди украинских военных.

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