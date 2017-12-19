На Донбассе растет количество военных преступлений, совершенных боевиками - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. На Донбассе растет количество нарушения дисциплины и военных преступлений, совершенных боевиками. Об этом, со ссылкой на данные разведки, сообщил пресс-секретарь министра обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.
"Растет недовольство боевиков преступной деятельностью офицеров вооруженных сил России. В частности возмущение вызывает продолжение практики освобождения задним числом боевиков, погибших во время боевых действий, или которые совершили или подозреваются в совершении правонарушений. В то же время растет количество нарушений дисциплины и военных преступлений. В частности, случаев самовольного оставления боевых позиций, мародерства и грабежа гражданского населения", - сообщил А.Мотузяник.
В частности, А.Мотузяник сообщил, что ночью 17 декабря боевики совершили вооруженное нападение на квартиру местного жителя с целью его ограбления.
Напомним, минувшие сутки в АТО прошла без потерь среди украинских военных.