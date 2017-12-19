На Донбасі зростає кількість військових злочинів, скоєних бойовиками - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. На Донбасі зростає кількість порушення дисципліни і військових злочинів, скоєних бойовиками. Про це, з посиланням на дані розвідки, повідомив речник Міністра оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Зростає невдоволення бойовиків злочинною діяльністю офіцерів збройних сил Росії. Зокрема обурення викликає продовження практики звільнення заднім числом бойовиків, які загинули під час бойових дій, або скоїли чи підозрюються у скоєнні правопорушень. Водночас зростає кількість порушення дисципліни і військових злочинів. Зокрема, випадків самовільного залишення бойових позицій, мародерства та грабунку цивільного населення", - повідомив О.Мотузяник.
Зокрема, О.Мотузяник повідомив, що вночі 17 грудня бойовики здійснили збройний напад на помешкання місцевого жителя з метою його пограбування.
Нагадаємо, минула доба в АТО пройшла без втрат серед українських військових.