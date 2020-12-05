На Донбассе с начала суток зафиксирован один обстрел со стороны боевиков — ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. На Донбассе за прошедшие сутки боевики дважды нарушили режим прекращения огня, еще один раз — с начала текущих суток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
“Вблизи Водяного враг вел огонь в направлении украинских позиций из артиллерийских систем 122-го калибра и минометов 120-го калибра. Кроме того, на участке возле Луганского противник применил снайперское оружие. Вследствие выстрела вражеского снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оказана первая медицинская помощь и эвакуировано в лечебное учреждение”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала текущих суток, 5 декабря, противник один раз нарушил режим прекращения огня.
“Так, недалеко от населенного пункта Шумы враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Обстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому огонь наши воины не открывали. О дерзких и коварных действия вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон”, — отметили в штабе ООС.
Напомним, в течение менее чем двух недель наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали на Донбассе 341 нарушение режима прекращения огня. По данным СММ ОБСЕ, общее число погибших и раненых среди гражданского населения на Донбассе с начала 2020 года составляет 116 человек — 21 погибший и 95 раненых.