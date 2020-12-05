На Донбасі з початку доби зафіксовано один обстріл з боку бойовиків — ООС

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. На Донбасі упродовж минулої доби бойовики двічі порушили режим припинення вогню, ще один раз — з початку поточної доби. Про повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

“Поблизу Водяного ворог вів вогонь в напрямку українських позицій із артилерійських систем 122-го калібру та мінометів 120-го калібру. Окрім того, на ділянці біля Луганського противник застосував снайперську зброю. Внаслідок пострілу ворожого снайпера один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїну надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від початку поточної доби, 5 грудня, противник один раз порушив режим припинення вогню.

“Так, неподалік населеного пункту Шуми ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Обстріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому вогонь у відповідь наші воїни не відкривали. Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін”, — зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, протягом менш ніж двох тижнів спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ зафіксували на Донбасі 341 порушення режиму припинення вогню. За даними СММ ОБСЄ, загальна кількість загиблих і поранених серед цивільного населення на Донбасі від початку 2020 року сягає 116 осіб — 21 загиблий і 95 поранених.

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