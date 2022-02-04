На Донбассе уже второй день сохраняется режим "тишины”
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации в течение пятницы ни разу не нарушили режим прекращения огня. Об этом УНН информирует со ссылкой на штаб ООС.
Детали
Отмечается, что с начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Добавим
В течение 3 февраля на востоке Украины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не было зафиксировано.
Однако, в течение 2 февраля, со стороны российских оккупантов было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.