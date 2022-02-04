На Донбасі вже другий день зберігається режим “тиші”
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Збройні формування Російської Федерації протягом п’ятниці жодного разу не порушили режим припинення вогню. Про це УНН інформує з посиланням на штаб ООС.
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Наголошується, що від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Додамо
Протягом 3 лютого на сході України з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не було зафіксовано.
Однак, упродовж 2 лютого, з боку російських окупантів було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.