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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 52076 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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ООС: на Донбасі зберігали "тишу"

ООС: на Донбасі зберігали "тишу"

Київ • УНН

 • 15214 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Від початку доби на сході України з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ООС.

Цитата

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Упродовж минулої доби, 2 лютого, з боку російських окупантів зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Українські Національні Новини

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