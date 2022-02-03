ООС: на Донбасі зберігали "тишу"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Від початку доби на сході України з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ООС.
Цитата
"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Упродовж минулої доби, 2 лютого, з боку російських окупантів зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.