На Донбассе в очередях на КПВВ застряли более 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собрались 225 транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/50; "Марьинка" - 10/40; "Новотроицкое" - 15/60; "Гнутово" - 10/20", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток уменьшился по сравнению с предыдущим днем. В общем через КПВВ последовало 30,6 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств.
Пограничники добавили, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.
Напомним, через линию разграничения пытались провести три ордена лет СССР и мобильные телефоны.