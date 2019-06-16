Через лінію розмежування намагалися провести три ордени років СССР
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Через лінію розмежування намагалися провести три ордени років СССР та мобільні телефони. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"Учора військовослужбовці Лисичанського та Краматорського прикордонних загонів спільно з працівниками ДФС зі складу Об'єднаних сил у КПВВ "Станиця Луганська" та "Майорське" завадили двом спробам переміщення товарів з порушенням встановлених правил. Зокрема через лінію розмежування намагались провезти мобільні телефони та три ордени років СССР на загальну суму близько 220 тисяч гривень. Наразі товари передано представникам ДФС для здійснення подальшого процесуального оформлення", - повідомили прикордонники.
Як повідомляв УНН, в ОРДЛО намагалися вивезти дві картини.