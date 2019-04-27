В ОРДЛО намагалися вивезти дві картини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Прикордонники виявили у громадянина України, який рухався у пішому порядку через лінію зіткнення на вихід до тимчасово окупованої території України, дві картини. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
"Учора в КПВВ "Новотроїцьке" прикордонники Донецького загону, що діють у складі Об’єднаних сил, виявили у громадянина України, який рухався у пішому порядку через лінію зіткнення на вихід до тимчасово окупованої території України, дві картини на суму майже 48 тисяч гривень. У цьому випадку картини передано працівникам фіскальної служби для прийняття правового рішення", - повідомили УНН.
Як повідомляв УНН, 31 березня в КПВВ "Гнутове" прибула жінка, яка разом із дитиною 2004 року народження прямувала до тимчасово окупованої території України пішки. Прикордонники з'ясували, що документи на дитину були підроблені.