В ОРДЛО пытались вывезти две картины

"Вчера в КПВВ "Новотроицкое" пограничники Донецкого отряда, действующих в составе Объединенных сил, обнаружили у гражданина Украины, который двигался в пешем порядке через линию соприкосновения на выход на временно оккупированную территорию Украины, две картины на сумму почти 48 000 гривен. В этом случае картины передано работникам фискальной службы для принятия правового решения", - сообщили УНН.



Как сообщал УНН, 31 марта в КПВВ "Гнутово" прибыла женщина, которая вместе с ребенком 2004 года рождения следовала к временно оккупированной территории Украины пешком. Пограничники выяснили, что документы на ребенка были подделаны.