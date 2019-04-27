В ОРДЛО пытались вывезти две картины

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108684 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112714 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115390 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116169 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 145332 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115730 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140500 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145007 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130388 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130403 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ОРДЛО пытались вывезти две картины

Киев  •  УНН

 • 9537 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Пограничники обнаружили у гражданина Украины, который двигался в пешем порядке через линию соприкосновения на выход на временно оккупированную территории Украины, две картины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

"Вчера в КПВВ "Новотроицкое" пограничники Донецкого отряда, действующих в составе Объединенных сил, обнаружили у гражданина Украины, который двигался в пешем порядке через линию соприкосновения на выход на временно оккупированную территорию Украины, две картины на сумму почти 48 000 гривен. В этом случае картины передано работникам фискальной службы для принятия правового решения", - сообщили УНН.

Как сообщал УНН, 31 марта в КПВВ "Гнутово" прибыла женщина, которая вместе с ребенком 2004 года рождения следовала к временно оккупированной территории Украины пешком. Пограничники выяснили, что документы на ребенка были подделаны.

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