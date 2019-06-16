Через линию разграничения пытались провести три ордена годов СССР

"Вчера военнослужащие Лисичанского и Краматорского пограничных отрядов совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил в КПВВ "Станица Луганская" и "Майорское" помешали двум попыткам перемещения товаров с нарушением установленных правил. В частности через линию разграничения пытались провезти мобильные телефоны и три ордена лет СССР на общую сумму около 220 000 гривен. Сейчас товары переданы представителям ГФС для осуществления дальнейшего процессуального оформления", - сообщили пограничники.



Как сообщал УНН, в ОРДЛО пытались вывезти две картины .