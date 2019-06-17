На Донбасі у чергах на КПВВ застрягли понад 200 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Сьогодні вранці на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралися 225 транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/50; "Мар’їнка" – 10/40; "Новотроїцьке" – 15/60; "Гнутове" – 10/20", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що минулої доби пасажиро-транспортний потік зменшився порівняно з попереднім днем. Загалом через КПВВ прослідувало 30,6 тисячі осіб та 4,5 тисячі транспортних засобів.
Прикордонники додали, усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.
Нагадаємо, через лінію розмежування намагалися провести три ордени років СРСР та мобільні телефони.