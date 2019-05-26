На Донбассе в очередях на КПВВ застряли более 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собрались 240 транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:"Майорское" - 20/40; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 10/20", - говорится в сообщении.
Отмечается, за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток был на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 39700 человек и 5000 транспортных средств.
Пограничники добавили, все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя.
Напомним, с 1 июня КПВВ на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил перейдут на летний режим работы.