На Донбасі у чергах на КПВВ застрягли понад 200 автомобілів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Сьогодні вранці на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралися 240 транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 20/40; „Мар’їнка“ — 0/70; „Новотроїцьке“ — 30/50; „Гнутове“ — 10/20”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, минулої доби пасажиро-транспортний потік був на рівні попередньої доби. Загалом через КПВВ прослідувало 39,7 тисяч осіб та 5 тисяч транспортних засобів.

Прикордонники додали, усі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно.

Нагадаємо, з 1 червня КПВВ на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил перейдуть на літній режим роботи.

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