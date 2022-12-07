На Донбассе произошло ДТП с российскими военными: 16 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. На трассе между оккупированным Шахтерском и Торезом на Донбассе грузовик с российскими военными столкнулся с микроавтобусом – погибли 16 человек, трое пострадавших госпитализированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
"На автодороге Шахтерск – Торез произошло столкновение грузового автомобиля, который перевозил военнослужащих, с микроавтобусом. Погибли 16 человек, трое пострадавших госпитализированы", – говорится в сообщении.
РосСМИ пишут, что погиб водитель грузовика, а некоторые пострадавшие в тяжелом состоянии. Пока непонятно, есть ли среди погибших российские военные.
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