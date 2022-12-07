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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 27773 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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На Донбасі сталася ДТП з російськими військовими: 16 загиблих

На Донбасі сталася ДТП з російськими військовими: 16 загиблих

Київ • УНН

 • 813043 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. На трасі між окупованим Шахтарськом та Торезом на Донбасі вантажівка з російськими військовими зіткнулася з мікроавтобусом – загинуло 16 людей, трьох постраждалих госпіталізували. Про це повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

"На автодорозі Шахтарськ – Торез сталося зіткнення вантажного автомобіля, який перевозив військовослужбовців, з мікроавтобусом. Загинуло 16 людей, трьох постраждалих госпіталізовано", – ідеться у повідомленні.

РосЗМІ пишуть, що загинув водій вантажівки, а деякі постраждалі у тяжкому стані. Наразі незрозуміло, чи є серед загиблих російські військові. 

Нагадаємо

В окупованому Криму під час поліцейської погоні "розбився" екснардеп України Олексій Ременюк.

Українські Національні Новини

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