На Донбасі сталася ДТП з російськими військовими: 16 загиблих

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"На автодорозі Шахтарськ – Торез сталося зіткнення вантажного автомобіля, який перевозив військовослужбовців, з мікроавтобусом. Загинуло 16 людей, трьох постраждалих госпіталізовано", – ідеться у повідомленні.

РосЗМІ пишуть, що загинув водій вантажівки, а деякі постраждалі у тяжкому стані. Наразі незрозуміло, чи є серед загиблих російські військові.

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