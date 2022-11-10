Екснардеп "розбився" у ДТП в окупованому Криму в поліцейській погоні - росЗМІ

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"Ексдепутат Верховної Ради та голова колишньої української партії "Русь єдина" розбився на смерть під час поліцейської погоні у Сімферополі. 66-річний Олексій Ременюк їхав увечері з дня народження товариша на своєму "рендж ровері". Його зупинили співробітники поліції. Під час перевірки документів попросили продутися — виявився п'яний", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що коли поліцейські спробували його затримати, він втік на машині. "Коли почалася погоня, "рендж ровер" Ременюка вийшов на зустрічку на об'їзній трасі і зіткнувся з вантажівкою. Він та його пасажир померли на місці", - пише "Mash".

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