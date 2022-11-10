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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Екснардеп "розбився" у ДТП в окупованому Криму в поліцейській погоні - росЗМІ

Екснардеп "розбився" у ДТП в окупованому Криму в поліцейській погоні - росЗМІ

Київ • УНН

 • 292992 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Колишній народний депутат України Олексій Ременюк нібито "розбився на смерть" у смертельній ДТП в тимчасово окупованому Криму. Про це пише російське видання "Mash", інформує УНН.

Деталі

"Ексдепутат Верховної Ради та голова колишньої української партії "Русь єдина" розбився на смерть під час поліцейської погоні у Сімферополі. 66-річний Олексій Ременюк їхав увечері з дня народження товариша на своєму "рендж ровері". Його зупинили співробітники поліції. Під час перевірки документів попросили продутися — виявився п'яний", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що коли поліцейські спробували його затримати, він втік на машині. "Коли почалася погоня, "рендж ровер" Ременюка вийшов на зустрічку на об'їзній трасі і зіткнувся з вантажівкою. Він та його пасажир померли на місці", - пише "Mash".

Нагадаємо

Помер екснардеп ВР Юрій Кармазін.

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