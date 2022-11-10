Экс-нардеп "разбился" в ДТП в оккупированном Крыму в полицейской погоне - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Бывший народный депутат Украины Алексей Ременюк якобы "разбился насмерть" в смертельном ДТП во временно оккупированном Крыму. Об этом пишет российское издание "Mash", информирует УНН.
Детали
"Экс-депутат Верховной Рады и глава бывшей украинской партии "Русь единая" разбился насмерть во время полицейской погони в Симферополе. 66-летний Алексей Ременюк ехал вечером со дня рождения товарища на своём "рендж ровере". Его остановили сотрудники полиции. Во время проверки документов попросили продуться - оказался пьян", - говорится в сообщении.
Отмечается, что когда полицейские попытались его задержать, он скрылся на машине. "Когда началась погоня, "рендж ровер" Ременюка вышел на встречку на объездной трассе и столкнулся с грузовиком. Он и его пассажир скончались на месте", - пишет "Mash".
Напомним
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