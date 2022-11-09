Умер экс-нардеп ВР Юрий Кармазин

Цитата

«Ушел Юрий Кармазин. Работал с ним с 2007 по 2012 год. Для многих некомфортный был, своеобразный, но однозначно яркий. R.I.P.», - написал Барвиненко.

Кармазин был народным депутатом ВР второго, третьего, четвертого и шестого созывов.

Также был советником Президента Украины (июль — августа 2007). Заслуженный юрист Украины (1996).

Дополнение

В возрасте 63 лет умер ректор Киевского университета имени Бориса Гринченко Виктор Огневюк.